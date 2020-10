Laura Smet maman : retour sur son histoire d'amour avec Raphaël Lancrey-Javal

Leur vie a basculé après quelques heures de dur travail : le 7 octobre 2020, Laura Smet et son mari Raphaël Lancrey-Javal ont accueilli leur premier enfant, selon les informations du magazine Voici. En se penchant sur son berceau, papa et maman ont eu l'envie de rendre hommage à leurs aînés puisque le petit garçon est baptisé Léo Jean Didier, Léo comme le deuxième prénom de Jean-Philippe Smet, alias Monsieur Johnny Hallyday, et Didier comme le père de Raphaël. Une carte d'identité précieuse aux yeux des jeunes parents.

Nous n'aurons pas eu la chance de l'apercevoir enceinte. D'une discrétion folle concernant sa vie privée, Laura Smet a redoublé de prudence à propos de sa grossesse. Si sa belle-mère Laeticia Hallyday n'avait pas balancé l'information en répondant aux questions de Paris Match, on n'aurait d'ailleurs sans doute jamais su qu'une bonne nouvelle se préparait pour la comédienne et son époux. "C'est vrai que je porte un enfant et peut-être que c'est lui qui m'apporte cette force de parler, avouait-elle finalement sur RTL. J'ai besoin de rétablir certaines choses aussi pour vivre cette grossesse correctement et l'accueillir le mieux que ça soit."

Laura Smet a croisé la route de Raphaël Lancrey-Javal en 2013. Folle d'amour, elle a dit "oui" à sa moitié le 1er décembre 2018 lors d'un mariage civil, puis le 15 juin 2019 en l'église Notre-Dame des Flots, à Lège-Cap-Ferret, vêtue d'une divine robe Delphine Manivet. Une date forte, riche en émotions, puisque ce jour-là, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans.

J'ai rencontré la bonne personne

Avant de comprendre ce qu'était l'amour véritable auprès de Raphaël Lancrey-Javal, Laura Smet a été en couple avec Frédéric Beigbeder, Julien Delajoux ou encore l'artiste musical Jean-Claude Sindres. Mais en 2018, l'actrice de 36 ans expliquait qu'elle avait finalement trouvé la paix, l'apaisement. "Peut-être parce que j'ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu'un de serein, confiait-elle à Paris Match. Je me respecte beaucoup plus. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine... Je me veux du bien. Je rêve d'avoir des enfants, et j'en aurai. J'ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l'on m'a offert." Son voeu est finalement exaucé...