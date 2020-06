Laura Smet : Photo du "plus beau des mariages" pour ses noces de coton

Laura Smet est une femme amoureuse et elle veut que ça se sache. Sur son compte Instagram, lundi 15 juin 2020, l'actrice a posté une photo de son mariage. La star de 36 ans fêtait ainsi son premier anniversaire de mariage, soit les noces de coton. Elle a choisi de retenir cette date en particulier...

En juin 2019, on en effet apprenait l'existence d'une deuxième cérémonie de mariage par son demi-frère David Hallyday, qui avait vendu la mèche. Laura décidait ainsi de se faire passer la bague au doigt une deuxième fois par son amoureux Raphaël Lancrey-Javal, après une cérémonie civile à la mairie du 7e arrondissement en décembre 2018. Une cérémonie officielle aux yeux de la loi, en petit comité et en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Si l'actrice du film Les Gardiennes s'était ensuite mariée religieusement le 15 juin 2019 en l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde), c'était pour le clin d'oeil à son défunt papa, le chanteur Johnny Hallyday, qui était né ce jour-là ; il aurait aujourd'hui fêté ses 77 ans. Laura avait confié s'être "pris la tête" sur le choix de cette date symbolique.

Sur son Instagram suivi par 259 000 abonnés, Laura Smet a donc partagé une photo de son mariage religieux, avec un simple émoji coeur en légende. Ses fans ont été émus par ce cliché, tout comme sa maman, l'actrice Nathalie Baye. La star, qui a pu commenter avec son compte depuis qu'elle a fait son retour sur l'application, a écrit : "Le plus beau des mariages !"

En juillet dernier, dans les pages du magazine Madame Figaro, Laura Smet était revenue sur cette union et sur le couple qu'elle forme avec son mari. Se décrivant alors comme plus "sereine, confiante, heureuse" que jamais, elle se disait à l'aise face à l'avenir. "Je viens d'emménager dans un nouvel appartement avec mon mari et son fils", racontait-elle. Et d'ajouter, concernant un projet de bébé : "C'est sûr que j'aurai un enfant très vite." Nul doute que, face à la maternité, elle pourra demander conseil à sa maman pour l'aider à surmonter les difficultés.