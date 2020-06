Nathalie Baye : Après l'inquiétude, elle réapparaît sur Instagram

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... Début juin 2020, Nathalie Baye disparaissait soudainement du réseau social Instagram, sur lequel elle était d'ordinaire très active et où elle partageait des photos intimes, des souvenirs ou des clichés qui lui plaisaient. On avait alors craint un problème de santé avant que sa fille Laura Smet ne mette très vite fin aux rumeurs. Il s'agissait tout simplement d'une mesure prise par Instagram, car elle n'avait pas indiqué le "repost" sur des publications qui n'étaient pas d'elle. Depuis, la star est de retour !

En effet, mercredi 10 juin 2020, Nathalie Baye a fait son come-back sur Instagram avec une première photo d'elle et un simple, mais efficace, "bonjour" en légende. De quoi rassurer et faire plaisir à ses fans qui ont salué ce retour dans les commentaires. La comédienne de 71 ans, qui avait suscité l'inquiétude il y a quelques mois à cause d'une hospitalisation, a ensuite multiplié les publications : une vidéo de son chat Tom, la photo d'un chien sur une plage face à un oiseau, une photo façon carte postale de Positano en Italie...

Mais l'actrice de Vénus Beauté (Institut), Juste la fin du monde, Les Gardiennes ou encore Le Petit Lieutenant a surtout charmé ses abonnés avec deux publications. Nathalie Baye a ainsi posté une photo d'archives représentant son ancien compagnon, le défunt chanteur Johnny Hallyday, avec leur fille Laura Smet dans sa tendre enfance. "Deux coquins !", a-t-elle indiqué en légende, sans doute assaillie par les souvenirs. L'actrice a aussi fait une grande annonce pour son public : son retour au cinéma. Alors que les salles obscures vont de nouveau ouvrir leurs portes, elle est attendue "à la rentrée" dans le long métrage Garçon chiffon, de Nicolas Maury, "qui est à la sélection officielle de Cannes ! Bravo Nicolas !", a-t-elle indiqué.