Nathalie Baye : Son compte Instagram supprimé, Laura Smet explique pourquoi

A l'occasion de la fête des Mères, célébrée ce 7 juin 2020, Laura Smet a partagé un joli portrait d'elle avec Nathalie Baye sur Instagram. Un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux abonnés, partagés entre l'attendrissement et l'inquiétude : pourquoi sa mère n'a-t-elle plus de compte sur ce même réseau social ? En commentaire, la comédienne et réalisatrice de 36 ans en a donné l'explication.

Sur le cliché coloré dévoilé par Laura Smet, le duo mère/fille apparaît complice, prenant la pose tout sourire. "Bonne fête à toutes les mamans #jetaime", a simplement indiqué la fille de Johnny Hallyday en légende. Mais certains de ses fans ont profité de cette publication pour l'interroger : où est donc passé le compte Instagram que sa mère Nathalie Baye alimentait régulièrement ? "Instagram a fermé son compte car elle avait oublié de mettre les repost sur certaines vidéos ..? Rien de grave ne vous inquiétez pas ! Bonne journée à vous", a ainsi répondu Laura Smet. En effet, sur le réseau social, lorsqu'un utilisateur publie une image ou vidéo qui n'est pas de lui, il lui faut indiquer la source... Reste à voir si l'actrice de 71 ans va se créer un nouveau compte, en tenant compte des règles du jeu !