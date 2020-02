Nathalie Baye sur la voie de la guérison : sa fille Laura Smet "l'aide non stop"

Le 1er février 2020, Nathalie Baye s'est fait une belle frayeur. L'actrice de 71 ans se trouvait dans une clinique du Sud de Paris pour des examens de routine, lorsqu'elle ne s'est pas sentie bien. C'est alors que la mère de Laura Smet a été transportée en urgence à l'hôpital Cochin, où on lui a diagnostiqué des "complications broncho-pulmonaires après une grippe". Son retour à la maison était prévu sous quelques jours avait fait savoir son agent artistique à l'AFP. BFMTV avait pourtant annoncé dans un premier temps qu'elle avait fait une crise cardiaque.

Les 5 et 6 février derniers, Nathalie Baye était revenue sur Instagram avec des vidéos farfelues d'animaux. Ceux qui font partie des 66 000 personnes qui la suivent sur le réseau social savent que l'actrice adore s'exprimer à travers de multiples espèces animales.

Le vendredi 7 février, l'ex-compagne de Johnny Hallyday a publié un nouveau message, s'exprimant par la voie de son chat Tom pour donner de ses nouvelles et donner sa vérité sur son état de santé. "Ma maîtresse a été effectivement vraiment pas bien... elle ne m'écoute pas, que voulez-vous ! Mais je veille, soyez-en certains. Quant à Laura, elle m'aide non stop, bref, Nathalie va de mieux en mieux. Elle récupère vraiment bien, elle a eu une bonne infection broncho-pulmonaire, d'ici quelques jours elle va se remettre à gambader partout... fini le repos pour Laura et moi, mais que voulez-vous... on ne la changera pas !", a-t-elle publié. Un portrait de Tom illustre ce message que Laura Smet n'a pas manqué de liker, mais également de commenter. "Merci, Tom, pour ton post", a écrit la comédienne et réalisatrice de 36 ans.