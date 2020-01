Ce dimanche 26 janvier la France perd un roi de la fête, un homme qui aimait la vie plus que tout, Michou. Michel Catty, directeur du célèbre cabaret parisien Cabaret Michou, est mort dans la nuit à l'âge de 88 ans annonce RTL.

Né le 18 juin 1931, Michou sait très vite que sa vie se fera à Paris. Dès 1949 il débarque dans la capitale. Lui qui aime se transformer afin de ressembler à des personnalités et chanter leurs chansons a une idée : ouvrir un cabaret avec ses amis. "Nous étions tous de joyeux lurons, Eugène, Lucien et moi, prêts à tout pour épater la galerie en nous amusant. Chez Michou s'appelait encore Madame Untel, on y dansait au sous-sol . (...) Un beau soir, l'envie nous est venue d'ajouter un peu de folie à cette adresse qui commençait à ronronner... Maquillés, déguisés et dotés de pseudos farfelus, la Grande Eugène, Phosphatine, Miss Glassex, Paulette Harpic, Lady Paic... Nous nous sommes jetés à l'eau un jour de mardi-gras. C'était en 1968 ! Nos clients ont aimé, ils en ont même redemandé... Les bases de la revue étaient écrites, elles se sont affinées avec les années, toujours entre émotion et rire", a-t-il déclaré.

Dalida (qui fut sa grande amie), Brigitte Bardot , Chantal Goya, Sylvie Vartan, Édith Piaf ou encore France Gall sont mises à l'honneur dans ce lieu unique.

Aimé pour ses soirées et pour l'homme festif et chaleureux qu'il était, Michou a toujours était entouré de stars. L'homme qui a sorti de nombreux CD a par exemple réuni le Tout-paris pour ses 60 ans, célébrées sur une péniche sur la scène. Et il est devenu une des figures emblématiques du quartier de Montmartre. Vingt ans plus tard, pour ses 80 ans, de nombreuses stars sont encore venues lui rendre hommage : Nana Mouskouri, Jean-Paul Gaultier, Michèle Torr, Annie Cordy, Johnny Hallyday, JoeyStarr. Des acteurs étaient aussi présents : Francis Huster, Anny Duperey, Marie-Anne Chazel...

Le 24 janvier 2005, Michou a été fait chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac.

En janvier dernier 2019, le prince bleu de Montmartre avait révélé au Parisien quelles étaient ses dernières volontés. "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas", avait-il dit. Michou avait également révélé vouloir être enterré au cimetière Saint-Vincent (18e arrondissement de Paris) après "la messe d'une heure à l'église Saint-Jean", veut également qu'un petite plaque à son nom soit placardée sur la devanture.

Discret sur sa vie privée, Michou partageait depuis 2001 sa vie avec Erwann.

En grande forme jusqu'à la fin, il avait même reçu la visite de Brigitte Macron moins d'une semaine avant de mourir. Sur sa page Facebook, son équipe avait fait part de la joie de Michou : "Michou très heureux de recevoir chez lui notre "Première dame de France" Madame Brigitte Macron, tous les deux originaires de la même ville d'Amiens ! Voilà un grand moment de complicité pour notre homme en bleu "Que du bonheur pour lui !""