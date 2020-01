Brigitte Macron : En pantalon de cuir bleu pour Michou, un rendez-vous d'amitié

Michou n'a peut-être plus la même carrure qu'avant, transformé par la perte de nombreux kilos, mais le plaisir de recevoir, lui, est toujours bien là. Le 20 janvier 2020, l'homme de 88 ans – connu pour sa passion pour la fête et pour son incontournable cabaret parisien situé dans le 18e arrondissement – a reçu la visite d'une invitée de marque : Brigitte Macron, qui avait envie de passer du temps avec lui.

Pour faire honneur à son hôte que l'on surnomme l'homme en bleu et coller au mieux au décor de l'appartement de Michou situé à Montmartre, au pied du Sacré-Coeur, la première dame portait un pantalon de cuir bleu. Ce dernier était associé à une paire de bottines à talons et à une élégante veste à boutons dorés. Si ce pantalon ne vous est pas inconnu, c'est parce que l'épouse d'Emmanuel Macron l'a déjà porté dans le passé. En janvier 2020, l'ancien professeur de lettres et de théâtre avait fait sensation dans ce même pantalon en cuir lorsqu'elle avait participé à la remise du prix 2017 Institut de France / Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine à l'Institut de France.

Heureux de passer une partie de l'après-midi avec Brigitte Macron dans son QG, Michou a évoqué de nombreux sujets avec la première dame. Parmi eux, Amiens, la ville d'où ils sont tous les deux originaires, mais aussi les parents de son invitée, Jean Trogneux (décédé en 1994) et Simone Pujol (décédée en 1998) qu'il a connus.

En plus d'avoir passé un moment très convivial avec Michou, Brigitte Macron est repartie de chez lui avec un petit cadeau, son best of sorti récemment et sur lequel figurent On vous le dit avec des fleurs, L'Homme à femmes ou encore un duo avec Annie Cordy intitulé 85 % d'amour et 60 ans de cabaret. "Michou Officiel très heureux de recevoir chez lui notre première dame de France, madame Brigitte Macron, tous les deux originaires de la même ville d'Amiens ! Voilà un grand moment de complicité pour notre homme en bleu, que du bonheur pour lui !", peut-on pu lire sur la page Facebook de Michou, où les photos de la visite de Brigitte Macron ont été publiées. Michou et son attaché presse François Deblaye ont obtenu l'autorisation de les partager.