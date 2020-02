Nathalie Baye : Retour farfelu sur Instagram après la frayeur

Le 1er février 2020, Nathalie Baye a été hospitalisée en urgence à Paris, en raison d'une infection broncho-pulmonaire survenue après une grippe. Quelques jours plus tard, les 5 et 6 février, l'actrice de 71 ans et mère de Laura Smet a publié plusieurs messages pour le moins étonnants sur sa page Instagram.

La dernière apparition de l'ex-compagne de Johnny Hallyday remontait au 19 janvier dernier, lorsqu'elle avait participé au déjeuner organisé au cabaret Chez Michou, à Paris, pour la remise d'un chèque pour l'association Les P'tits Poulbots de Montmartre. Nathalie Baye avait passé une belle soirée avec Michou, décédé le 26 janvier à l'âge de 88 ans. La mère de Laura Smet avait tourné deux films ces derniers mois, Garçon Chiffon de Nicolas Maury en octobre dernier et La Beauté du geste, de Sylvie Ohayon en décembre.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos