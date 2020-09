Laura Smet maman très bientôt : elle évoque son "ventre énorme"

Très attendue, La Garçonne s'est placée en tête des audiences le 31 août dernier (avec plus de 4,5 millions de téléspectateurs), permettant à France 2 de devancer TF1 qui proposait une comédie romantique inédite, Trop jeune pour moi, avec Hélène de Fougerolles. Un lancement réussi qui a remis du baume au coeur de Laura Smet.

Avant le début de sa nouvelle série, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday a enchaîné les interviews pour en assurer la promotion. La soeur de David Hallyday s'est notamment confiée au magazine ELLE. Dans l'édition du 28 août 2020, la future maman évoque ses projets à venir, et notamment la naissance de son bébé, fruit de son amour pour son mari Raphaël Lancrey-Javal, qu'elle a épousé en décembre 2018. "J'écris mon premier long métrage. J'avais un projet de théâtre avec Jean-Pierre Darroussin en janvier, mais ça a été reporté d'un an... et puis j'ai un bébé qui arrive en octobre, a confié Laura Smet. Je suis dans un élan 'famille et écriture'. Avec mon ventre énorme, ça me fait bizarre de parler de mon côté mec."

Ce n'est pas la première fois que Laura Smet évoque en interview sa grossesse et sa future maternité. Peu de temps auparavant, elle avait expliqué qu'elle avait découvert son état juste avant confinement. "C'était très particulier, car j'ai appris que j'étais enceinte juste avant. Je suis restée avec mon amoureux et mon beau-fils à la campagne. J'en ai profité pour travailler sur le scénario de mon long métrage. Bizarrement, j'ai bien aimé cette période 'sans cadre', vivre ce petit répit pour la nature", avait-elle expliqué à Télé Star.

