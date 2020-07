Laura Smet héroïne de "La Garçonne" : bande-annonce de la série très attendue

Il y a plus d'un an, Laura Smet entamait le tournage de "La Garçonne". C'est avec une grande excitation, mêlée à de l'impatience, que l'actrice a dévoilé il y a quelques jours la bande-annonce de cette nouvelle série de six épisodes déjà très attendue et qui sera diffusée à la rentrée prochaine sur France 2.

Dans La Garçonne - coproduite par Mother production (Dix pour cent) et Gedesel productions, avec la participation de France Télévisions, et créée par Dominique Lancelot, à qui l'on doit déjà Section de Recherches (TF1) -, Laura Smet incarne le personnage de Louise Keriac. Cette jeune femme est témoin du meurtre d'un proche, commis par des agents de l'État, et elle doit disparaître afin d'éviter le pire. Convaincue que c'est au sein de la police qu'elle va trouver le meilleur moyen de se disculper, elle se travestit et prend l'identité de son frère jumeau, brisé par la guerre, pour rentrer à la Criminelle à sa place. Elle va d'ailleurs se retrouver confrontée à la part d'ombre de son frère lors d'une enquête sur la disparition de jeunes modèles qui posaient pour des peintres de Montparnasse... La guerre a-t-elle pu en faire le monstre pervers que les preuves semblent désigner ? Dans cette mini-série déjà très attendue, Laura Smet est accompagnée de Grégory Fitoussi. L'acteur de 43 ans incarne Roman Ketoff, un journaliste franc-tireur, qui ne la laisse pas indifférente, au risque de compromettre sa couverture. Le casting de La Garçonne est complété par Tom Hygreck, Clément Aubert, Aurélien Recoing, Lilly-Fleur Pointeaux, Jérôme Deschamps, Noémie Kocher, ainsi que Aladin Reibel. Le tournage de La Garçonne remonte à plusieurs mois déjà et, à l'époque, Laura Smet avait partagé plusieurs images de ce projet qui lui tient tout particulièrement à coeur.

