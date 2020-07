Laura Smet enceinte : elle évoque sa grossesse pour la toute première fois !

Le temps est-il à l'accalmie ? Depuis deux ans et demi, Laeticia Hallyday affronte ses deux beaux-enfants, Laura Smet et David Hallyday, pour trouver un terrain d'entente concernant l'héritage de celui qui était leur dénominateur commun : Johnny. Et si un accord a été trouvé entre les différentes parties le 3 juillet 2020, c'est sans doute aussi parce que la fille aînée du Taulier attend un heureux événement et qu'elle a besoin de calme, de beaucoup de calme pour accomplir ce projet ! Un aspect de la situation qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire valoir, le 15 juillet 2020, dans un entretien diffusé sur les ondes de RTL en réponse à l'interview de la veuve du rockeur dans Paris Match, pour donner sa version, puisant sa détermination dans les gènes, dans cet héritage familial si vif.

"Je pense qu'il aurait voulu que je la fasse [cette interview, NDLR], explique Laura Smet en faisant référence à son père. Je pense que, vous savez, le sang parle ce matin. Je vous le dis vraiment. J'ai eu plusieurs occasions de parler, j'ai eu plusieurs tentations [...] Aujourd'hui, c'est vrai que je porte un enfant et peut-être que c'est lui qui m'apporte cette force de parler. J'ai besoin de rétablir certaines choses aussi pour vivre cette grossesse correctement et l'accueillir le mieux que ça soit." Depuis qu'elle a fait ses adieux à Johnny, décédé ce terrible 5 décembre 2017, la comédienne s'était effectivement terrée dans le silence. Et quitte à en sortir, elle a tenu à expliquer qu'elle n'était pas près de serrer la main de Laeticia.

Je souhaite que Laeticia me laisse tranquille et qu'elle arrête de parler à ma place

L'apaisement ? Oui. La paix ? En aucun cas. "Pas au sein de cette famille, rectifie-t-elle vivement. Entre mon frère et tout ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est juste que là, on parle de famille recomposée qui n'est même plus une famille puisque c'est une ex-famille. La famille recomposée, c'est aujourd'hui celle que j'ai avec mon mari, mon beau-fils, mon frère, mes nièces, ma mère. Enfin, ça, c'est la famille, c'est sanguin. Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père."

Laura Smet est enceinte de Raphaël Lancrey-Javal, qu'elle a épousé civilement le 1er décembre 2018 et religieusement en l'église Notre-Dame des Flots au Cap Ferret, le 15 juin 2019 - une date très symbolique pour elle, puisque Johnny Hallyday aurait fêté ses 76 ans ce jour-là. La future maman n'avait d'ailleurs jamais souhaité évoquer sa grossesse... jusqu'à ce que belle-maman s'en charge pour elle. "Je suis très heureuse pour elle", se réjouissait subrepticement Laeticia auprès de Paris Match, confirmant toutes les rumeurs qui circulaient jusqu'à présent.