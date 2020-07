Laura Smet réplique à Laeticia Hallyday: "Il n'y aura jamais de paix possible !"

On aurait pu croire qu'elles avaient enterré la hache de guerre... mais ça, c'était avant que Laura Smet n'intervienne sur les ondes de RTL. Après deux ans et demi de lutte autour de l'héritage de Johnny Hallyday - qui est mort le 5 décembre 2017 -, Laeticia Hallyday a évoqué l'affaire de manière très apaisée dans un long entretien accordé à Paris Match, magazine avec lequel son défunt mari avait historiquement noué des relations. Un état d'esprit que peine à partager sa belle-fille, qui ne cesse de comparer leur relation à celles des contes sombres des frères Grimm. Ainsi a-t-elle souhaité "rétablir certaines vérités" : "Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père", fustige-t-elle notamment.

Aussi, quand l'actrice a imaginé se retrouver dans la même maison que la veuve, à Marnes-la-Coquette, elle n'a pas vraiment fait preuve d'enthousiasme.

Laeticia a commis l'irréparable

"Ecoutez, là, on est sur un mètre de distance en ce moment. Là, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle je pense, parce qu'il n'y aura jamais de paix possible, a-t-elle résumé, questionnée par Vincent Parizot dans RTL Soir. A partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. Je parle pour moi, je ne parlerai jamais pour David, mais en ce qui me concerne, j'étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu quatre heures dans le salon, qu'on puisse dire au revoir à mon père parce que je savais que c'était imminent. Ce que je sais aussi, c'est qu'on n'a pas dit à mon père qu'il était en soins palliatifs et qu'il était toujours sous traitement. Mon père ne savait pas qu'il allait mourir." "Je sais que mon père aurait sans doute aimé que ça se passe mieux. C'était quelqu'un d'aimant. C'était un père qui aimait ses quatre enfants. [...] Le problème qui s'est passé, c'est qu'elle a commis l'irréparable en nous empêchant de le voir", dit-elle à un autre moment de l'échange.

Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine

Le simple fait que Laeticia Hallyday puisse évoquer leur arrangement chez Paris Match lui a déplu. L'épouse de Johnny aurait effectivement brisé l'accord de confidentialité signé par toute la famille au préalable. "Je ne parlerai pas de l'accord aujourd'hui parce qu'il y a une clause de confidentialité, qu'elle a rompue dans cet article de Paris Match, mais que moi, je ne romprai pas, je n'ai pas le droit" fait ainsi valoir Laura Smet. Mais, sur le plan émotionnel, la comédienne a moins de réserve : "Je vous dis des choses qui sont quand même très intimes, mais qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir, regrette-t-elle. Il y a des choses, je pourrai toujours m'en sortir, mais ça, malheureusement, je suis bien obligée de passer par là pour commencer mon deuil. Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait. Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça."

Un accord, mais quel accord ?

Le 3 juillet 2020, le clan fissuré à trouver de quoi combler la brèche. Laeticia devrait conserver à la fois les maisons et les dettes de son époux, tandis que les attentes de Laura seront comblées par quelques millions d'euros, par les droits de la chanson qui porte son nom et des objets symboliques ayant appartenu au Taulier. Mais cet accord, personne n'a vraiment souhaité le détailler, "la partie financière relevant de l'intime" pour la veuve. Quant à David Hallyday, il s'est tout simplement désolidarisé de l'affaire, n'a rien signé et aurait assuré qu'il était satisfait de la manière dont belle-maman menait la barque..