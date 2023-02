"J'ai honte !" : Kamel Belghazi, cette promesse faite à Emma Smet qu'il n'a pas pu tenir (EXCLU)

Depuis 2019, Kamel Belghazi est l'un des piliers de la série Demain nous appartient, dans laquelle il interprète le docteur William Daunier. Avec Julie Debazac, il forme l'une des familles - formidables ! - les plus populaires du programme de TF1... et on peut dire qu'en l'espace de 4 ans, les deux comédiens ont dû faire preuve d'adaptabilité. Leurs filles fictives ont progressivement disparu : Emma Smet a quitté le show pour se consacrer à sa carrière au théâtre et au cinéma. Quant à Maïna Grézanlé, qui incarnait Manon, elle a préféré laisser sa place à Louvia Bachelier.

Pour Kamel Belghazi, les aventures télévisées se poursuivent, et on peut dire qu'il affronte bien des choses grâce à son rôle. Frère caché, trahisons amicales, ruptures sentimentales... mais loin des plateaux de tournage, le comédien est-il toujours en contact avec celles qui lui donnèrent, autrefois, la réplique ? "Avec Maïna, pas trop, explique-t-il à Purepeople. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses, parce qu'elle avait d'autres projets personnels. Puis le programme de la quotidienne ne lui correspondait pas à cet instant-là de sa vie. C'était trop chronophage, ça lui demandait beaucoup et elle était à une période où elle n'avait peut-être pas envie de donner autant. J'ai échangé avec elle au début, après son départ, puis un peu moins, puis plus du tout".

Le temps passe et puis c'est trop tard

Emma Smet , de son côté, a délaissé le personnage de Sofia après trois années de bons et loyaux services. "On a échangé par SMS il n'y a pas longtemps, assure Kamel Belghazi. Elle avait fait un long-métrage l'année dernière à Marseille [Les SEGPA, d'Ali et Hakim Bougheraba, NDLR.] et je crois qu'ils sont en train de préparer ou de faire la suite. Le 2. Donc elle est en pleine préparation". La jeune comédienne, fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure, a également cartonné sur les planches dans la pièce de Philippe Lellouche, Le jeu de la vérité. A-t-elle eu, pour autant, droit à une petite visite de son père de fiction ? "Non, regrette-t-il. Je sais, ne m'en parle pas... shame on me ! J'ai honte parce que plusieurs fois j'ai dit 'Je viens, je viens' et je ne l'ai pas fait. Et après le temps passe et puis c'est trop tard. Je crois que c'était l'année dernière à cette époque-ci..."

