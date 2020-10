Demain nous appartient : Maïna Grézanlé quitte la série, découvrez sa remplaçante !

TF1 nous réserve décidément bien des surprises ! Le 28 octobre 2020, la première chaîne a dévoilé en exclusivité le nouveau générique de la série Demain nous appartient. Des images qui laissent deviner que de nombreuses péripéties auront lieu ces prochaines semaines. Tout d'abord, dès l'ouverture,Ingrid Chauvin n'apparaît plus seule mais avec ses deux filles, Judith - Alice Varela, qui a enfin quitté sa perruque rose - et la petite Céleste. Alexandre Brasseur, de son côté, est loin, bien loin de sa famille de coeur... dans les bras d'Anne Caillon, alias Flore, ce qui signifie que leur amourette extra-conjugale va s'installer dans le temps.

Adieu, Maïna Grézanlé

Puisqu'une partie du casting s'est envolée un peu plus à l'est, à l'Institut Auguste Armand situé en Camargue Gardoise, Clément Rémiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal, les héros de la série dérivée Ici tout commence, ont naturellement disparus du générique de Demain nous appartient. Mais ils ne sont pas les seuls. Les téléspectateurs, qui n'ont pas vu la famille Daunier-Jacob depuis quelques temps, vont devoir s'habituer à un nouveau visage. Manon, la soeur fictive d'Emma Smet, ne sera plus incarnée par Maïna Grézanlé mais par une certaine Louvia Bachelier.



Mais qui est Louvia Bachelier ?

Selon les informations divulguées par TF1 à Télé Loisirs, Maïna Grézanlé quitte les quais de la ville de Sète pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Quant à sa remplaçante, vous la connaissez peut-être déjà ! Louvia Bachelier a déjà tourné dans des épisodes des séries Camping Paradis, Alice Nevers, Profilage, et récemment dans la deuxième saison d'Infidèle, avec Chloé Jouannet. Au cinéma, elle a joué pour Marc Fitoussi dans Maman a tort en 2016 et pour Gabriel Julie Lafferière dans C'est quoi cette famille ?! la même année. Ne manquait plus qu'un programme quotidien pour peaufiner son CV...