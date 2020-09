Anne Caillon (Demain nous appartient) : la haute trahison de son ex et sa meilleure amie

Drôle d'histoire dans Demain nous appartient. S'il y a bien une trahison que nous n'aurions jamais soupçonnée, c'est celle-ci ! Dans les épisodes actuellement diffusés sur TF1, Alex pète les plombs face à la mort de celui qui croyait être son père – mais qui l'avait volé à sa vraie mère quand il était bébé. Et dans cette solitude, si rude à vivre face au reste de sa famille, l'époux fictif d'Ingrid Chauvin a flanché pour les beaux yeux d'une autre âme craquelée des quais de Sète : Flore Vallorta, incarnée par la sympathique Anne Caillon.

"J'ai été surprise bien sûr, avoue-t-elle dans les colonnes de Télé Star. Je me suis demandé comment c'était possible ? Ce qui était drôle, c'est que j'étais presque gênée vis-à-vis d'Ingrid ! On a eu des scènes assez dures à jouer." Pris aux pièges de leurs sentiments, Alex et Flore ont partagé de sulfureuses accolades dans le mas conchylicole de la famille juste après l'enterrement très houleux de Jacques. Et depuis, ni l'un ni l'autre ne sait s'il s'agit de vibrations sincères ou d'une simple attraction physique. Et si demain leur appartenait ?

Quoi de pire que d'être trahie par sa meilleure amie ? Je l'ai vécu

Pour Anne Caillon, il n'a pas été bien compliqué de comprendre comment jouer une telle situation devant les caméras. Par le passé, la comédienne de 46 ans a vécu un drame sentimental très similaire. "On sait que ce sont des choses qui arrivent et quoi de pire que d'être trahie par sa meilleure amie ? Je l'ai vécu, précise-t-elle. Je sais ce que ça fait et dans quel état de rage ça vous plonge. Moi, je regarde les mecs de mes copines comme des eunuques donc ça ne peut pas arriver."

Je sais que je vais prendre cher

À la maison, heureusement, tout est plus simple pour Anne Caillon. L'actrice a un amoureux depuis douze ans, une chienne – baptisée Gamine – depuis neuf ans et une petite fille de 8 ans, Lena. Il faudra sans doute se serrait les coudes quand maman devra subir les foudres des téléspectateurs. Le couple formé par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur est extrêmement populaire et voilà que son personne va briser un ménage – composé par Clément Rémiens et Alice Varela. "Je sais que je vais prendre cher, regrette-t-elle. Déjà mes camarades me chambrent, alors j'imagine les téléspectateurs qui adorent Chloé." Courage, courage...

Retrouvez l'interview d'Anne Caillon dans le magazine Télé Star n° 2296 du 28 septembre 2020.