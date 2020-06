Anne Caillon (Demain nous appartient) est amoureuse depuis douze ans déjà !

Côté coeur, ce n'est pas la joie pour son personnage. Dans Demain nous appartient, Flore Vallarta enchaîne les relations houleuses et les deuils. Dernièrement, son fiancé Arnaud Mollina a été tué de manière accidentelle par son fils Bart. Mais elle n'en oublie pas pour autant la perte tragique de son époux Fabrice. Heureusement, pour Anne Caillon, la vie est plus clémente. Comme elle l'explique dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours, elle a "un amoureux depuis douze ans, une chienne depuis neuf ans, et une adorable petite fille, Léna, âgée de 8 ans".

Elle dépeint le portrait de son bonheur sans tâche... tout en expliquant qu'elle s'en sépare de manière très occasionnelle, pour son propre bien-être. Son petit plaisir ? Passer une nuit en solitaire, loin de toutes responsabilités, de Gamine, son clumber spaniel, source d'amour et de petits soucis. "À la maison, il y a toujours quelqu'un qui me sollicite, poursuit-elle. J'adore m'occuper de mes proches, bien sûr... Mais parfois, j'aime m'isoler et dormir seule. Me passer des ronflements de mon homme, des mauvais rêves de ma fille et du toutou, qui cherche toujours à grimper sur la couette. Bref, lorsqu'il m'arrive de dormir seule, c'est le nirvana !"

Et du repos, elle va en avoir besoin ! Difficile de savoir, pour l'heure, ce que lui réserve l'avenir dans Demain nous appartient. Bart, qui a traîné un moment dans de sales affaires de dockers sétois, vient tout juste de sortir la tête de l'eau. Il se pourrait donc qu'Anne Caillon ne soit pas obligée de continuer à verser des litres de larmes comme elle le fait depuis quelques dizaines d'épisodes. Installée entre Paris et la Corse – de manière ponctuelle depuis une dizaine d'années –, la comédienne est de retour sur Sète, comme elle l'a montré sur son compte Instagram. Après des mois de confinement, il est donc temps de reprendre du service...

Retrouvez l'interview intégrale d'Anne Caillon dans le magazine Télé 7 Jours, n° 3134 du 15 juin 2020.