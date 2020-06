Ingrid Chauvin : Son retour très sécurisé dans "Demain nous appartient" (EXCLU)

A n'en pas douter, Ingrid Chauvin a su comment employer son temps pendant la durée du confinement. Si l'actrice avait évidemment hâte de pouvoir renouer avec son métier d'actrice et ses camarades du feuilleton Demain nous appartient, elle a pu mettre la dernière main à une toute nouvelle aventure : la création de sa boutique en ligne ! "Depuis de nombreuses années, certains d'entres vous me suivent et me sont fidèles. Nous avons tissé ensemble une réelle relation de partage, d'écoute et de respect et vous y êtes pour beaucoup. Aujourd'hui à travers cette boutique en ligne, j'ai eu envie de partager une nouvelle fois avec vous, en vous proposant quelques-unes de mes créations", y confie-t-elle en préambule, heureuse de présenter "des articles au plus proche de [sa] personnalité" - t-shirts, mugs, tote bags...

Purepeople : Comment se passe le déconfinement ?

Ingrid Chauvin : Franchement, ça se passe plutôt bien. Il y avait une petite angoisse malgré tout quand on a su qu'on reprenait les tournages. Mais la prod' a vraiment beaucoup travaillé pendant le confinement pour mettre en place des mesures de sécurité très strictes sur le plateau. On travaille en toute sécurité, tout le monde est masqué. On se sent vraiment sereins par rapport au virus.

Quelles mesures de sécurité ont été mises en place ?

Tout le monde porte un masque, les acteurs aussi jusqu'au moment du tournage. On nous distribue un petit kit le matin avec une dizaine de masques, un gel hydroalcoolique. Il y a un fléchage au sol qu'on doit respecter pour qu'un minimum de personnes se croisent. Moi, par exemple, je me maquille toute seule pour éviter qu'il y ait trop de monde dans la salle de maquillage. On devient vraiment autonome, puisque l'équipe n'a pas le droit de toucher nos accessoires, nos vêtements. On se gère nous-mêmes. Ça fait un peu plus de travail, mais on se sent aussi plus responsables, et donc plus protégés.

Va-t-on voir une différence à l'écran ?

Le but, c'est de créer l'illusion parfaite ! On met tout en oeuvre pour vraiment reprendre là où on s'était arrêté et poursuivre sans évoquer pour autant le Covid. Les producteurs se sont posé la question, la chaîne aussi, mais je pense que le public aura besoin de passer à autre chose. Ça a été une période très anxiogène, elle n'est pas terminée. Il faut aérer les téléspectateurs, les emmener ailleurs.

Il paraît que certains acteurs continuent à tourner des scènes de baiser...

C'est vrai que, dans la mesure du possible, on essaye de changer un peu la mise en scène pour une protection optimale, même si on s'est tous fait tester par le nez et par le sang. On passe plus par des regards, des gestes. Après, on se désinfecte. On aménage. On verra comment ça évoluera avec le temps. Mais ça permet de faire des scènes qui sont musiquées, des silences, des regards qui en disent beaucoup. C'est aussi intéressant à jouer.

Que nous réserve votre personnage, Chloé ?

Oh, Chloé est dans une pleine période de maternité entre guillemets. Elle en est à son troisième trimestre. Je pense que je n'ai jamais été enceinte aussi longtemps de ma vie ! Donc voilà, elle est dans une période très positive, elle attend la venue de cette petite fille avec grande impatience. C'est vrai que ce faux ventre est très lourd et très chaud. Comme on tourne dans le Sud, ça devient un peu contraignant. Mais c'est toujours agréable d'imaginer porter la vie donc je le fais avec plaisir.

Vous avez gardé contact avec d'autres acteurs pendant le confinement ?

Alors moi, je ne suis pas très groupe WhatsApp. C'est vrai que je suis encore une petite sauvageonne comme toujours ! Mais par contre, j'ai envoyé des messages vraiment personnels à chacun. On s'est appelé souvent. Même si on ne se voit pas, on est une vraie famille de coeur, donc on ne peut pas passer trop de temps sans prendre de nouvelles les uns des autres...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.