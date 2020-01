Anne Caillon : Sa fille de 8 ans bientôt dans "Demain nous appartient" ? (EXCLU)

Entre la fiction et la réalité, il est parfois difficile de faire la différence. Tout particulièrement au plus jeune âge. La fille d'Anne Caillon – Flore Vallorta dans la série Demain nous appartient –, par exemple, a longtemps confondu sa mère avec le personnage qu'elle incarnait. "Quand la série a commencé, elle avait 5 ans, maintenant, elle en a 8, explique-t-elle à Purepeople. Au début, elle regardait les épisodes pour me voir moi, elle ne comprenait pas vraiment pourquoi j'étais habillée comme ça, parce que je n'ai pas du tout le même style dans la vie. Là, ça a bien évolué. Elle est venue sur le tournage. Elle a plus de distance par rapport à ce qu'elle voit à la télé en général."

Ma maman déteste que je l'appelle comme Lena

On le sait, Anne Caillon est une comédienne débordante d'énergie. Si bien qu'à un moment, l'humain a pris le dessus sur le personnage. Si les producteurs du show ont dû la rappeler à l'ordre, ils n'ont pas considéré que tout était bon à jeter dans le port de Sète. Certaines de ses petites habitudes, notamment vis-à-vis de sa fille, ont carrément été intégrées à la série. "Le premier jour de tournage avec Hector Langevin, qui joue Barth, je devais l'appeler 'mon chéri', se souvient-elle. Moi, je n'ai jamais appelé personne comme ça, surtout pas des enfants, et ça ne sortait pas. Je n'arrivais pas à lui parler comme à mon fils. Je me suis dit, si je l'appelle 'ma beauté' comme ma fille, ça va m'aider. Ma maman déteste que je l'appelle comme Lena, d'ailleurs. Mais elle, elle adore !"