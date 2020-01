Anne Caillon (Demain nous appartient) : ce reproche que la production lui a fait

Depuis 2017, Anne Caillon est installée à Sète pour les besoins du tournage de Demain nous appartient (TF1). Aux côtés d'Ingrid Chauvin ou encore de Linda Hardy, la comédienne de 46 ans y interprète le rôle de Flore Vallorta, une femme charismatique, battante et déterminée. Ce personnage, Anne Caillon l'adore et n'a aucun de mal à le jouer. Pourtant, dans les colonnes de Télé Loisirs, elle confie aimer s'en éloigner de temps à autre, souvent pour se consacrer à d'autres rôles. "J'ai participé à de grosses arches et j'ai donc eu besoin de jouer autre chose, comme récemment La Malédiction de Provins. C'est un autre ton, un autre registre. Cela m'a fait du bien mais j'étais aussi très contente de revenir dans Demain nous appartient. Du coup, aujourd'hui, le besoin de prendre l'air me pèse moins."

Des départs éphémères et essentiels pour lui permettre de replonger de plus belle dans la vie de Flore. Car d'après Anne Caillon, le rythme effréné de Demain nous appartient a de quoi lui faire tourner la tête. "Il faut garder le feu d'interpréter des personnages différents pour mieux incarner les nôtres. À un moment, nos personnages dans Demain nous appartient et nos vies se confondaient. On se demandait même si la vie des personnages n'influençait pas notre propre existence. Et si, à l'inverse, si on ne mettait pas trop notre empreinte personnelle dans le personnage." La comédienne avoue même avoir eu certaines remarques de la part de la production, qui lui a reproché "d'injecter trop de (sa) personnalité dans Flore". "Je prenais un peu trop de place, on la perdait. J'ai plus de gouaille qu'elle, je n'évolue pas dans le même milieu, je ne m'habille pas du tout comme elle. À un moment, Flore s'est donc réapproprié sa place", explique-t-elle.

Anne Caillon sait de quoi elle parle puisqu'elle est habituée des séries télé. Avant de rejoindre le casting de Demain nous appartient, elle s'était illustrée dans la peau de Marion Saint-André, dans Zodiaque, déjà sur TF1 à l'époque. Elle a aussi joué dans des fictions policières comme Commissaire Moulin, Les Cordier, juge et flic ou encore Engrenages et Les Montana.