Alice Varela porte une perruque dans Demain nous appartient : "C'est un peu pesant" (EXCLU)

Est-ce que tu es convoitée par les autres chaînes depuis que tu incarnes Judith ?

Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai pas mal de castings. Pour l'instant, j'attends des réponses. Mais comme je porte une perruque dans la série, les gens ne m'associent pas forcément à Demain nous appartient.

Tu n'as donc pas vraiment les cheveux roses ?

Non, c'est une perruque ! Mais très peu de personnes s'en rendent compte. La majorité des gens sont choqués. Même les techniciens avec qui je tourne, à la fin de la journée, me regardent bizarrement quand je leur dis au revoir en blonde. Ils se disent "Mais c'est qui, celle-là ?". D'un côté, c'est avantageux parce que ça me met directement dans le personnage. Mais au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Je ne me reconnais même pas, alors ça commence un peu à m'énerver. C'est pour Judith, donc ça ne me dérange pas, mais c'est un peu long. Au bout d'un moment, elle va sûrement grandir et changer... j'espère !

Est-ce que cette perruque te permet de conserver un certain anonymat ?

Ah oui, clairement ! À part à Sète. Les gens viennent un peu pour voir des acteurs, ils sont à l'affût. S'ils me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent que je n'ai pas les cheveux roses. Et puis, souvent ,ils me voient avec d'autres acteurs de la série. Ils en aperçoivent un, ils identifient les autres. Évidemment, quand ils me parlent, ils sont souvent surpris de voir mes vrais cheveux !

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.