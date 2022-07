Emma Smet quitte Demain nous appartient : adieux émouvants et révélation sur son avenir

En commentaires, sa mère Estelle Lefébure et sa soeur Ilona Smet n'ont pas manqué de faire savoir qu'elles étaient fières d'elle. Les internautes ont quant à eux fait part de leur tristesse. "Oh non, dégoutée", "Tu vas nous manquer, on t'aime", "Tu vas tellement nous manquer. En espérant un retour possible. Bonne continuation pour la suite", a-t-on notamment pu lire. Cette dernière personne ne croyait pas si bien dire puisqu'Emma Smet pourrait faite son retour dans Demain nous appartient. Interrogée par nos confrères d'Allociné, TF1 a précisé : "Non, il ne s'agit pas d'un départ définitif. De par ses multiples projets en parallèle, Emma Smet va devoir s'absenter quelque temps, mais elle reviendra. La porte reste grande ouverte pour qu'on la retrouve prochainement dans la série." De quoi rassurer ses fans.

Emma Smet sera très occupée ces prochains mois par la tournée de la pièce Le Jeu de la vérité. Et toujours selon Allociné, elle a également un projet pour le cinéma. Elle devrait tourner la suite de la comédie Les SEGPA, qui a connu le succès dans les salles obscures en avril dernier.