Ilona Smet maman : Estelle Lefébure et David Hallyday laissent éclater leur joie... comme tout le clan !

Le plus beau cadeau de la vie

Suite à cette publication, Ilona Smet a reçu de très nombreux messages de félicitations, à commencer par ceux de ses parents, sur un petit nuage eux aussi. D'ordinaire assez réservé, David Hallyday a laissé éclater sa joie, tout comme son ex-femme Estelle Lefébure à qui il a été marié de 1989 à 2001 et avec qui il a eu une autre fille, Emma Smet, aujourd'hui âgée de 24 ans.

"Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité", a écrit le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan dans la section réservée aux commentaires. "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls", a de son côté réagi Estelle Lefébure, ainsi que : "Le plus cadeau de la vie. Félicitations les amours. Merci." Des mots de bonheur que la comédienne et mannequin de 56 ans a publiés dans sa story, reprenant la photo publiée par sa fille.

David Hallyday et Estelle Lefébure ne sont pas les seuls de la famille à avoir laissé éclaté leur joie. Tata pour la première fois, Emma Smet a bien évidemment réagi : "Magnifique ange. Bienvenue dans cette famille qui t'aime déjà tant. Sestra et @kamran.ahmed17 vous êtes déjà des parents incroyables, je vous aime." Darina Scotti, fille de Sylvie Vartan et Tony Scotti, tante d'Ilona Smet a de son côté écrit : "Bienvenue dans la famille petit ange. Il est si chanceux et béni de t'avoir et @kamran.ahmed17 comme parents. Je vous aime tant." Laura Sme , fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday, également tante d'Ilona Smet a quant à elle écrit "Big", accompagné d'un coeur rouge.

2022 est l'année de tous les bonheurs pour Ilona Smet et Kamrah Ahmed. Fiancés depuis septembre 2021, le couple s'est marié le 16 avril dernier dans le Sud. C'est du côté du Vaucluse, à la mairie de Lacoste, que le mariage d'Ilona Smet et Kamran Ahmed avait été célébré.

Nous leur adressons une nouvelle fois toutes nos félicitations pour la naissance de leur premier enfant !