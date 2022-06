Sylvie Vartan : Sa fille Darina fait sensation dans un maillot vert fluo

Darina est la fille qu'a adoptée Sylvie Vartan avec Tony Scotti, un qualificatif qui a d'ailleurs tendance à agacer la chanteuse de 77 ans, comme elle l'expliquait dans Sept à huit en mai 2021. "Ce qui me dérange beaucoup, dans des articles, c'est qu'on dise : 'la fille adoptive ou le fils adoptif'. Je trouve ça insupportable, personnellement. On ne dit pas : 'Votre fils biologique', 'il est né par insémination artificielle', 'il est né par une mère porteuse'. On ne dit pas ça des autres. Ma fille, c'est ma fille. Point. Elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle me donne du souci comme David l'a fait" avait-elle expliqué pour mettre définitivement les points sur les i.