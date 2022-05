Sylvie Vartan : Sa fille Darina sort d'une relation amoureuse toxique...

C'est dans une story Instagram, jeudi 26 mai, que Darina Scotti-Vartan a révélé à sa communauté avoir eu une déception amoureuse. Dans un premier temps, la fille de la chanteuse Sylvie Vartan a repartagé une vidéo de Heartswithjule, une influenceuse canadienne qui se définit comme "une voix pour les coeurs brisés". Cette dernière a également évoqué le risque que cela comporte de sortir avec des personnes narcissiques. Darina Scotti-Vartan en a donc profité pour raconter son expérience. "C'est fou de penser que j'ai laissé quelqu'un me traiter comme ça et que j'étais d'accord avec ça" a t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux. Si la jeune femme de 24 ans reconnait que cette relation l'a rendue "tellement plus forte", elle a tout de même demandé à ses abonnés de se protéger des relations au caractère toxique. "Ne laisse jamais quelqu'un te traiter comme si tu étais le problème quand tu sais que tu n'as rien fait de mal", a-t-elle prévenu.

Puis, dans un second temps, elle a nuancé ses propos, en conseillant les personnes narcissiques sur leurs efforts à faire afin d'évoluer. "Si vous remarquez que vous avez des tendances narcissiques, réfléchissez et grandissez. Je crois fermement que l'on peut donner une seconde chance à certaines personnes si elles sont capables d'admettre leurs fautes, de grandir et de changer" a t-elle écrit dans sa story.

Célibataire et libre comme l'air ?

Une relation toxique, certes, mais qui n'est qu'un lointain souvenir désormais pour Darina Scotti-Vartan. Ce qui laisse à penser que la jeune influenceuse est toujours un coeur à prendre, puisqu'il y a quelques semaines seulement, elle a répondu 'non" à la question "Est-ce que tu es en couple ?" sur Instagram. Une question posée par un internaute alors que la jeune femme venait de se lancer dans un exercice de questions-réponses en story. Un format qu'elle apprécie puisqu'elle l'a déjà utilisé par le passé.

Face à cette réponse, ses abonnés se sont empressés de lui envoyer des compliments. Le message est passé donc.