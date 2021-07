Sylvie Vartan : sa fille Darina en couple ? Elle fait des révélations

Quand on lui pose la question, Darina Scotti-Vartan n'hésite pas une seconde avant de répondre. Plutôt très ouverte sur sa vie privée, la jeune femme dit presque tout à ses abonnés. En organisant un jeu de questions-réponses sur Instagram, un fan lui demande si elle est en couple, une question récurrente pour celle qui ne s'est jamais affichée en concubinage. "Non pas le temps pour une relation en ce moment", lance-t-elle d'emblée.

"Où est ton petit-ami ?", questionne un abonné. "Je n'en ai pas, je n'en veux pas pour le moment et je n'ai pas besoin", assène-t-elle en story. Pas moyen de faire plus clair, l'amour n'a pas intérêt à venir taper à sa porte. Il faut dire qu'elle a déjà connu une longue relation de deux ans et a sûrement besoin de temps pour se reconstruire.

Lorsqu'on lui demande des recommandations lecture, Darina conseille Never chase men again ("Ne courrez plus jamais après les hommes" en français), de Bruce Brayans, Pourquoi les hommes adorent les chieuses de Sherry Argov ou encore Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray.

Lors de cette grande foire aux questions, Darina Scotti-Vartan en dit un peu plus sur elle-même. On apprend par exemple que ses enseignes favorites pour faire du shopping sont Zara, Bershka et Asos, ou encore qu'elle s'apprête à s'envoler vers Los Angeles dans les prochaines semaines. Son plat préféré est le poulet au citron et ses produits favoris de maquillage viennent de chez Nars, Tarte ou encore Charlotte Tilbury.