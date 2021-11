Sylvie Vartan : Ce lien unique entre David Hallyday et Darina, qui partagent une drôle de passion

Lorsqu'elle a été adoptée en 1997 en Bulgarie par Sylvie Vartan et son mari, le producteur américain Tony Scotti, Darina avait 7 mois. Elle a alors rejoint une famille recomposée puisque sa mère avait déjà un fils : David Hallyday, né de son mariage avec Johnny et alors âgé de 31 ans. Malgré leur grande différence d'âge, les demi-frère et soeur ont noué des liens forts.

Dans une nouvelle interview accordée à Jordan de Luxe, relayée par le magazine Télé Star du 4 décembre 2021, Darina Vartan-Scotti confie que son demi-frère "est la personne la plus talentueuse" qu'elle connaisse. "Je lui confie tout, je l'aime très fort. C'est comme un deuxième papa, a ajouté la jeune femme de 23 ans. On partage une même passion pour les documentaires et sur les crimes. On adore regarder ça !" Peut-être David Hallyday a-t-il pu épauler sa jeune demi-soeur lorsqu'elle était harcelée à l'école, lui qui a également porté le lourd statut d'"enfant de" toute sa vie...

Darina est également proche de ses cousines Ilona et Emma Smet (26 et 24 ans), les filles de David Hallyday et Estelle Lefébure. Bien qu'elle soit techniquement leur tante, Darina les considère plutôt "comme des soeurs". Elle a également pour cousin Cameron (17 ans), le fils que David Hallyday partage avec son épouse Alexandra Pastor.