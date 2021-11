"Dès que j'arrivais en cours..." : Darina, la fille de Sylvie Vartan, victime de harcèlement

Elle a peut-être grandi loin de l'attention médiatique, entre la France et les Etats-Unis, mais elle n'a pas été épargnée par ses camarades de classe pour autant... Dans une nouvelle interview accordée à Jordan de Luxe, relayée dans le magazine Télé Star du 4 décembre 2021, Darina Vartan-Scotti est revenue sur son statut d'enfant de star. Malheureusement, être la fille (adoptive) de Sylvie Vartan et du producteur américain Tony Scotti n'a pas été facile à vivre...

Trois ans après son mariage, le couple a adopté Darina (7 mois) en Bulgarie, en 1997. Désormais âgée de 23 ans, la jeune femme estime avoir eu "une très belle enfance", digne du "monde des Bisounours", avec une maman "très protectrice". En revanche, certains "copains" d'école lui ont mené la vie dure : "Ça a été très compliqué. J'ai subi du harcèlement, physique même, confie-t-elle aujourd'hui. Dès que j'arrivais en cours, des élèves chantaient des chansons de ma mère. Je ne comprenais pas car je pensais que toutes les mamans chantaient..."

En dehors de l'école également, avoir Sylvie Vartan pour maman n'était pas simple, notamment pour les virées shopping : "Je voulais aller faire les boutiques avec ma mère comme mes copines avec la leur, mais c'était impossible, se souvient Darina. Dès que l'on sort, on vient vers nous toutes les deux secondes..." En plus de devoir composer avec son statut d'"enfant de", qui plus est entre deux continents, Darina Vartan-Scotti a subi des moqueries sur son adoption.