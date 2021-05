Sylvie Vartan agacée : des remarques sur sa fille Darina la dérangent

Dès sa première rencontre avec Darina en Bulgarie à la fin des années 1990, Sylvie Vartan a ressenti instantanément un amour inconditionnel pour "ce tout petit bébé". Invitée dans l'émission Sept à Huit le 16 mai 2021, la femme de Tony Scotti a confié à Audrey Crespo-Mara à quel point elle souhaite protéger son enfant des médias et pourquoi elle a eu jusqu'alors "peur" de trop en dire sur elle.

Pour la chanteuse, il est très difficile de voir comment les médias qualifient le statut de sa fille. Elle explique : "Ce qui me dérange beaucoup, dans des articles, c'est qu'on dise : 'la fille adoptive ou le fils adoptif'. Je trouve ça insupportable, personnellement. On ne dit pas : 'Votre fils biologique', 'il est né par insémination artificielle', 'il est né par une mère porteuse'. On ne dit pas ça des autres. Ma fille, c'est ma fille. Point. Elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle me donne du souci comme David l'a fait."