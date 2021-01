Sylvie Vartan : Accompagnée par son mari Tony Scotti pour une messe hommage à Pierre Cardin

Un mois après la mort de Pierre Cardin, emporté le 29 décembre 2020 à 98 ans, une messe anniversaire à sa mémoire était organisée dans la capitale. Rendez-vous était pris, dans le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, dans le 8e arrondissement.

C'est en l'église de La Madeleine que se tenait la messe anniversaire à la mémoire de Pierre Cardin. On a vu arriver diverses personnalités comme la chanteuse Sylvie Vartan. La star, masque de protection sur le visage, était accompagnée pour l'occasion de son discret mari Tony Scotti. Un homme qu'elle a épousé en 1984 à Los Angeles, après sa médiatique histoire d'amour avec Johnny Hallyday. C'est d'ailleurs dans cette même église de La Madeleine qu'elle avait assisté aux grandioses obsèques du rockeur. Un lieu qui a dû lui rappeler quelques douloureux souvenirs...

Sylvie Vartan tenait sans doute à honorer le souvenir du couturier dont elle avait pleuré la mort sur Instagram il y a pile un mois. Postant une photo d'elle à ses côtés, elle écrivait alors : "Vous étiez un grand Monsieur cher Pierre. Homme aux multiples talents et un ami fidèle. Vous allez nous manquer." Pierre Cardin avait effectivement bien connu l'interprète de La Maritza, L'amour c'est comme une cigarette ou encore La plus belle pour aller danser, assistant notamment à sa remise de la Légion d'Honneur en mai 2010. Ils se connaissaient de longue date, ayant partagé de beaux moments ensemble au Festival de Cannes ou à New York, en soirée.

Lors de cette messe anniversaire, la famille et les collaborateurs de Pierre Cardin étaient réunis, en présence également de la première dame Brigitte Macron.

Pierre Cardin est mort à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et ses obsèques s'étaient tenues dans l'intimité le 3 janvier 2021. Il avait ensuite été inhumé au cimetière de Montmartre, reposant pour l'éternité aux côtés de son ami et associé André Oliver.