Sylvie Vartan : Photo décalée de sa fille Darina et son mari pour Noël

Si Sylvie Vartan est plutôt du genre à avoir un blouson, un médaillon et un gros ceinturon dans sa penderie, les membres de sa famille ont, eux, quelques pièces originales. Sur son compte Instagram suivi par 18 700 abonnés, Darina, la fille de la chanteuse, a posté une photo décalée pour les fêtes...

La jolie demoiselle de 22 ans a ainsi dévoilé, le 16 décembre 2019, une photo d'elle en compagnie de son papa, le producteur américain Tony Scotti, tous deux habillés de pulls de Noël d'un goût discutable... "La marque @youlookuglytoday_official m'a envoyé pour mon père et moi des pulls de Noël pour montrer notre esprit des fêtes. Malgré le fait que la marque s'appelle 'atroces pulls', ces pulls sont TRÈS confortables, de très bonne qualité, et très mignons ! On en est fous. Je n'ai jamais été du genre à acheter ce genre de pulls de Noël mais je suis très contente d'avoir reçu mon tout premier", a-t-elle commenté en légende, en ajoutant un code promotionnel renvoyant vers le site de la société.

Après de chouettes vacances en famille au Portugal cet été, Darina est actuellement à Paris et poste régulièrement des photos sur les réseaux sociaux dévoilant les coulisses de son quotidien. La jolie blonde, adoptée bébé en Bulgarie par Sylvie Vartan et son époux, est passionnée par la mode. Sa célèbre maman avait ainsi révélé il y a deux ans qu'elle envisageait une carrière dans ce domaine. "Elle veut être styliste, enfin créer des collections de streetwear. Elle a commencé à faire du montage de cinéma mais elle est très intéressée par tout ce qui est infor­ma­tique", racontait l'interprète de La plus belle pour aller danser dans l'émission Thé ou Café. Darina a étudié à Los Angeles où Sylvie Vartan possède une maison.