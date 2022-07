Ilona Smet maman pour la première fois : la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a accouché !

C'est l'un des clans les plus prestigieux de France qui s'étend, encore un peu plus, aujourd'hui. Ilona Smet, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, petite-fille de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, nièce de Laura Smet et grande soeur d'Emma Smet, vient d'apporter sa pierre à l'édifice. Ce samedi 2 juillet, la jeune femme de 26 ans a annoncé qu'elle venait d'accueillir son tout premier enfant et il s'agit d'un petit garçon ! "Le plus beau cadeau de la vie, mon fils, mon amour", a écrit la jeune maman sur Instagram avec une photo montrant la main de son petit garçon.

Notre coeur s'agrandit

Cette naissance n'est pas vraiment une surprise puisqu'Ilona Smet affiche l'évolution de ses courbes, sur les réseaux sociaux, depuis des mois. C'est en ligne, déjà, qu'elle avait annoncé qu'elle attendait un heureux évènement, en partageant une photographie en noir et blanc, en compagnie de son cher et tendre, laissant apercevoir son joli ventre rond. "Nous sommes très excités à l'idée de vous dévoiler que nous attendons un enfant, écrivait-elle. Notre petit ange est déjà tellement aimé. Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce."

Alors qu'elle épousait son chéri Kamran Ahmed, le samedi 16 avril 2022 à la mairie de Lacoste, dans le Vaucluse, Ilona Smet était déjà bien enceinte. Hélas, personne n'a eu l'occasion de l'apercevoir dans sa robe de mariée, si ce n'est les amis et les proches... bref, les gens invités à ce mariage très discret, "simple et authentique" - admettait-elle, seulement, à Grazia. Ilona Smet et Kamran Ahmed sont en couple depuis l'année 2013. Ils se sont rencontrés alors qu'elle vivait à Los Angeles et lui à Monaco, et sont parvenus à transformer cette distance en délicieuse histoire d'amour jusqu'à devenir des heureux parents depuis ce samedi 2 juillet 2022.