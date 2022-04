Emma et Ilona Smet : Pourquoi les deux soeurs sont-elles si différentes ?

Ce samedi 16 avril 2022, Ilona Smet a épousé Kamran Ahmed après dix ans à ses côtés. Une journée mémorable pour la jeune femme de 26 ans qui était entourée de ses proches pour l'occasion et tout naturellement de sa soeur Emma Smet. Si les deux filles d'Estelle Lefébure etDavid Hallyday partagent plus d'un point commun, elles cultivent également leurs différences. Pourquoi les petites-filles de Johnny Hallyday sont-elles si différentes ?

Il y a cette aisance face à l'objectif. En effet, l'aînée Ilona Smet a toujours su qu'elle serait mannequin, et marcherait ainsi dans les traces de sa mère. Très à l'aise, elle s'est rapidement imposée comme une étoile montante du mannequinat, notamment avec sa performance au défilé Etam. Égérie Mixa, là aussi comme sa mère, la petite-fille de Johnny qui rêvait de "poser pour Peter Lindbergh et défiler pour Karl Lagerfeld", voit son rêve devenir réalité. Sa cadette, Emma Smet, elle, est un peu différente là-dessus. En 2019, c'est elle-même qui l'a fait remarquer en s'amusant : "On voit que je suis super à l'aise avec les photos", alors qu'elle était apparue les joues rougies devant les photographes à l'hippodrome de Longchamp.

Si Emma Smet, 24 ans, n'a pas décidé de s'afficher en couverture des plus grands magazines de mode comme son aînée, elle a décidé pour sa part de se lancer dans la comédie. Une toute autre carrière artistique donc qui l'a menée à intégrer le casting des personnages récurrents de Demain nous appartient (TF1). La nièce de Laura Smet a été formée à la MetFilm School de Londres, mais aussi à l'école The Unseen, dans la capitale anglaise. Son père s'est d'ailleurs déjà confié au sujet de cette carrière : "Toutes ces années d'art dramatique n'ont finalement pas servi à rien. C'est cool, je suis super content. Et puis c'est génial pour elle, qui commence. Elle débute dans une production qui est quand même vachement regardée. Elle apprend son métier, et ça c'est formidable de rentrer dans le monde du travail."