Ilona Smet s'est mariée ! La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, enceinte, a épousé Kamran Ahmed

Un long week-end de Pâques sous les meilleures auspices... !

Ce dimanche 17 avril 2022, Voici.fr révèle qu'Ilona Smet a épousé son amoureux de longue date, Kamran Ahmed. Nos confrères livrent les premiers détails de cette union qui s'est déroulée dans le Sud.

C'est du côté du Vaucluse, à la mairie de Lacoste, que le mariage d'Ilona Smet et Kamran Ahmed a été célébré samedi 16 avril, à 16 heures. Sylvie Vartan, la grand-mère paternelle d'Ilona, et son mari Tony Scotti avaient fait le déplacement depuis Los Angeles pour assister à ce grand jour. Aucun doute qu'Estelle Lefébure et David Hallyday, les parents de la jeune mariée, étaient également présents.

Cette grande annonce intervient alors qu'Emma Smet, la petite soeur d'Ilona, avait laissé planer le doute sur ce mariage. Ce dimanche, la jeune comédienne de 24 ans s'est emparée de son compte Instagram pour partager quelques images de cette journée passée en famille. La plus jeune fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday s'est dans un premier temps dévoilée dans une jolie robe estivale. Ce week-end prolongé est baigné de soleil et la star de Demain nous appartient (TF1) en a profité pour sortir une tenue des plus légères. Mais ce n'est pas tout !