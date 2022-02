Ilona Smet est enceinte : photo de son ventre rond et réactions d'Estelle Lefébure et David Hallyday

C'est une grande nouvelle pour toute la famille Hallyday. Le 5 février 2022, Ilona Smet a annoncé attendre son premier enfant avec son fiancé Karman. Sur Instagram, la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday a dévoilé plusieurs clichés de son babybump capturé lors d'un shooting photo en amoureux. Habillée avec un crop top blanc laissant se dévoiler son joli ventre rond, la jeune mannequin apparaît tendrement enlacée par son fiancé, qui semble déjà impatient de devenir papa.

En légende, elle écrit : "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce. Over the moon excited to announce we are having a BABY. Our little angel is already so loved". Très heureuse pour sa fille, Estelle Lefébure a rapidement commenté la publication de sa fille aînée : "mes amours" a-t-elle tendrement écrit en ajoutant de nombreux émojis en forme de coeurs rouges. De son côté, David Hallyday a lui-aussi commenté avec plusieurs coeurs, symboles de sa profonde affection pour le couple et leur futur enfant.