Ilona Smet fiancée à Kamran : la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure va se marier !

Rentrée en fanfare pour Ilona Smet ! Comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram le lundi 6 septembre 2021, la jeune beauté de 26 ans s'est fiancée à son chéri Kamran. Sur le réseau social, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a effectivement partagé deux photographies en compagnie de son cher et tendre, devant les eaux paisibles de la mer... sur lesquelles on peut apercevoir un joli bijou vissé à son annulaire ! "OUI", a-t-elle simplement écrit en guise de légende, faisant savoir qu'elle avait accepté la demande en mariage de son brun ténébreux.

Il était mon premier flirt...

Ilona Smet et Karman ont pris leur temps avant de sauter le pas... mais il était grand temps de passer à la vitesse supérieure. Les tourtereaux, en couple depuis plus de huit ans, s'aiment pour ainsi dire depuis toujours. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction, s'émerveillait-elle, avec pudeur, dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie." On dirait bien que son souhait a été entendu...