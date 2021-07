Demain nous appartient : Un personnage phare de retour

Bonne nouvelle pour les fans de Demain nous appartient (TF1). Au cours de l'épisode du 22 juillet 2021, un personnage fera son grand retour à Sète après plusieurs semaines d'absence. (Attention, spoilers !)

Il s'en passe des choses dans Demain nous appartient. La production n'hésite pas à renouveler le casting en faisant appel à des personnalités emblématiques. Ainsi, récemment, les téléspectateurs de la première chaîne ont découvert qu'Emmanuel Moire, Xavier Deluc ou Jennifer Lauret feraient partie de cette belle aventure. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Un personnage emblématique s'apprête à faire son grand retour dans Demain nous appartient.

Dans l'épisode de jeudi, Aurore (Julie Debazac) et Martin (Franck Monsigny) seront contrariés de découvrir que les pistes de l'artiste qui filme des accidents et du voleur qui s'est introduit chez les Daunier ne donnent rien. Ils peineront donc à avancer dans leur enquête sur la Dame Blanche et seront contraints de relâcher leurs suspects. Le seul indice dont dispose la police est une carte de jeu, la même que celle de l'accident de la route survenu en 1983.

Pendant ce temps, sur la plage, Hadrien (Anthony Colette) aura une grosse surprise. Il verra en effet Sofia (Emma Smet) débarquer. Son stage fini, elle est de retour en ville et va vite découvrir tout ce qu'il s'est passé en son absence. Des faits qui inquièteront quelque peu la jeune femme. Elle rentrera ensuite chez elle et retrouvera William (Kamel Belghazi) avec Manon (Louvia Bachelier) qui, dans leurs vieilles affaires, ont mis la main sur un jeu de cartes. Le même que celui qui est utilisé pendant les accidents de la Dame Blanche. L'homme se souviendra alors qu'il y jouait durant son enfance et qu'il éprouvait une sensation étrange en manipulant les cartes. Que de péripéties donc !

Rappelons qu'Emma Smet avait quitté Demain nous appartient début 2020. Son retour devrait donc enchanter les fans.