Emmanuel Moire de retour : il rejoint le casting de Demain nous appartient

La fiction Demain nous appartient s'offre une nouvelle recrue de choix ! En effet, après les arrivées successives de Francis Perrin, Catherine Jacob, Charlotte Gaccio ou encore Xavier Deluc, c'est au tour d'un artiste très connu d'obtenir un rôle dans la série de TF1, à savoir Emmanuel Moire.

En effet, comme l'a révélé le journaliste Clément Garin sur Twitter lundi 5 juillet 2021, le chanteur a répondu favorablement aux propositions de la chaîne. "Info : Emmanuel Moire rejoint le casting de Demain nous appartient à la rentrée", a-t-il fait savoir. Une information qui a par la suite été confirmée par TF1.

Une bonne nouvelle pour l'ancienne star de la comédie musicale Le Roi Soleil qui est retombé dans l'anonymat après la sortie, suivie de la tournée, de son dernier album, Odyssée, en 2019. "Je me suis retrouvé ensuite, et ça faisait longtemps, sans engagement, sans projet, sans deadline et sans véritablement d'envie ni de certitude concernant mon avenir", reconnaissait-il sur son compte Instagram, le 29 mars dernier. Bien qu'éloigné de l'attention du grand public le temps de laisser passer la crise sanitaire, Emmanuel Moire aspirait néanmoins à de nombreux autres projets. "J'ai envie d'écrire, de composer des chansons, j'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie d'écrire une pièce musicale, de raconter des histoires, j'ai envie de jouer au théâtre, au cinéma, à la télé, dans une pièce musicale...", ajoutait-il sous sa publication sans savoir par quoi il commencerait.