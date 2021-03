Emmanuel Moire disparu des radars : "Rien n'a véritablement abouti..."

Il fut le Roi Soleil. Mais de la lumière à l'ombre, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, Emmanuel Moire est, comme tous les artistes français, dans l'attente insupportable du retour de la culture. De la réouverture des salles. De ce contact avec le public, si précieux. "Après la fin de la tournée de mon dernier album [Odyssée, sorti en 2019, NDLR], j'avais besoin, comme souvent, de me poser, de vivre simplement, explique-t-il sur son compte Instagram, le 29 mars 2021. Je me suis retrouvé ensuite, et ça faisait longtemps, sans engagement, sans projet, sans deadline et sans véritablement d'envie ni de certitude concernant mon avenir."

N'allez pas croire qu'Emmanuel Moire se soit, pour autant, plongé dans la tristesse et le doute. Il a décidé, au contraire, de puiser, d'apprendre, pour mieux servir l'art dès que l'occasion se présentera à nouveau. "J'ai passé la majorité de l'année dernière et ces derniers mois à me nourrir de livres, de films, de séries, de musique tout en étant en formation d'acteur, précise-t-il. C'est passionnant de toujours travailler, de se remettre en question, de s'épanouir, de grandir, en silence. J'ai initié plusieurs demandes de collaborations artistiques, plusieurs demandes de collaborations concernant la gestion de ma carrière future, mais rien n'a véritablement abouti. Tout cela m'a rendu triste, très triste même, et le contexte actuel n'a pas aidé." Ce qui n'empêche pas le bel artiste de 41 ans de s'autoriser à rêver. Bientôt, à nous faire rêver.