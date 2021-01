Emmanuel Moire, la mort de son frère jumeau : son choix difficile de "le laisser partir"

Les années passent mais la douleur est toujours aussi vive. Le 12 janvier 2009, le frère jumeau d'Emmanuel Moire, Nicolas, a été percuté par un chauffard alors qu'il traversait une rue. "Il avait son iPod dans les oreilles, sa capuche sur la tête, le feu était vert", a raconté le chanteur au Parisien quelques mois plus tard. L'accident a plongé Nicolas plusieurs jours dans le coma et, le 28 janvier 2009, il a succombé à ses blessures. Il n'avait pas encore 30 ans. En 2013, dans La Parenthèse inattendue sur France 2, Emmanuel Moire a évoqué en détails le décès de son frère. "On s'est retrouvé à l'hôpital, ils l'ont mis dans un coma artificiel. Il était mort cliniquement. C'était fini, quoi. Donc, en fait, on a fait le choix avec mes parents de le laisser partir plutôt que d'essayer de le maintenir en vie et d'essayer de récupérer on ne sait pas qui, ou quoi. Donc mon frère est parti le 28 janvier 2009".

À l'époque de ce drame, l'ancienne star de la comédie musicale Roi Soleil travaillait sur son second album, L'Equilibre, auquel il a fini par ajouter une chanson intitulée Sois tranquille dans laquelle il évoque la douloureuse perte de son jumeau. "J'avais cette musique depuis longtemps, avec les cordes à la fin, un peu comme un requiem. J'avais prévu de l'utiliser pour parler de notre relation. C'est très troublant, presque prémonitoire. Aux obsèques, j'ai voulu lire un texte. C'est devenu le refrain", confiait-il encore au Parisien.

Emmanuel Moire a dû par la suite se reconstruire avec le manque constant de cette partie de lui. Difficile alors pour lui d'évoquer ce frère absent sans être bouleversé par l'émotion. En 2016 dans Toute une histoire, l'artiste de 41 ans n'avait d'ailleurs pas pu retenir ses larmes en redécouvrant des images de lui avec Nicolas. "C'est une partie de moi qui est partie, avant qu'il ne meurt, je n'avais pas conscience que c'était mon frère jumeau. Cela a été une révolution pour moi", confiait-il à Sophie Davant. Et de poursuivre : "Je pense qu'il m'a fallu au moins trois ans pour commencer à faire un travail de deuil. Au début, je n'avais pas conscience, j'ai eu beaucoup de colère. On ne comprend pas, on trouve ça très injuste. Ce n'est pas dans la suite logique des choses". Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Nicolas, Emmanuel Moire peut en tout cas compter sur le soutien bienveillant de ses fans.