Catherine Jacob dans Demain nous appartient, l'expérience la déboussole : "On n'a pas de scénario !"

Entre les spectacles, le théâtre et le cinéma, Catherine Jacob se lance dans l'aventure formidable de la série quotidienne. La comédienne de 64 ans va effectivement rejoindre le cast de Demain nous appartient, programme dans lequel elle va camper le rôle de la mère de William Daunier, interprété par Kamel Belghazi. Et forcément, c'est une expérience qui dénote légèrement sur son curriculum, qui la force à explorer de nouvelles façons de travailler.

"Ça fait une semaine, a-t-elle précisé sur le plateau de l'émission On est en direct, le 29 mai 2021, devant un Laurent Ruquier hilare. J'avoue que c'est un exercice de grande souplesse, parce qu'on n'a pas vraiment de scénario. On a une arche. Et je suis ravie, parce qu'on se mélange. C'est un exercice de souplesse intense mais avec des bonnes journées. Il y a cinq séquences par jour, voilà... hi ha ! Et je suis mariée à Francis Perrin que j'embrasse. Donc ça va."

Après Catherine Benguigui, c'est donc au tour de Catherine Jacob d'apparaître, du lundi au vendredi sur TF1. La comédienne devrait tourner tout l'été 2021 dans la série, qu'elle a intégrée grâce à son agent Laurent Savry. Une idée qui la ravit, encore plus en période de pandémie. "C'est aussi une vraie aventure, avec un rôle que je vais interpréter un certain temps, racontait-elle déjà dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Je vais donc pouvoir me l'approprier sur la durée."

Un personnage timide et dépressif

Catherine Jacob ne devrait pas apparaître à l'écran tout de suite, les tournages ayant quelques semaines d'avance sur les diffusions des épisodes sur TF1. Elle incarnera une femme aux antipodes de la réalité puisque cette dernière est décrite comme "timide, réservée et assez dépressive". Elle évoluera auprès de Francis Perrin au sein de la famille Daunier-Jacob - avec Julie Debazac, Kamel Belghazi et Emma Smet -, le clan étant souvent au coeur de péripéties redoutables. Il est donc certain que cette intrigue nous réserve bien des surprises...