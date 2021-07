Xavier Deluc : "Autoritaire" et adepte des "règlements de compte" dans Demain nous appartient

Redoutable capitaine Martin Bernier dans la série Section de recherches depuis 2006, Xavier Deluc s'apprête à faire une arrivée fracassante dans la série Demain nous appartient. Interviewé par Télé Star, l'acteur de 63 ans a dévoilé quelques secrets de ce nouveau rôle qui risque de chambouler la vie des familles Delcourt, Vallorta, Lazzari, Beddiar et Moreno à Sète. Ainsi, Xavier incarnera bientôt Sébastien Perraud, "un procureur versaillais, assez carriériste, qui va débarquer à Sète pour comprendre pourquoi sa fille, avocate à l'avenir prometteur, s'est expatriée en Province".

"On n'est pas à l'abri d'explications tumultueuses et de règlements de compte" annonce d'emblée l'acteur qui ajoute qu'il jouera un personnage qui est "assez autoritaire en apparence, mais qui, dans le privé, va révéler quelques failles et j'espère un peu d'humour".

Impatient de démarrer cette nouvelle aventures aux côtés d'Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Samy Gharbi ou encore Maud Baecker, Xavier Deluc devrait recevoir prochainement ses textes puis commencer les tournages dès la fin du mois de juillet 2021. Il devrait apparaître dans les épisodes de la série à partir du mois de septembre. Selon Télé Loisirs, TF1 aurait précisé que l'avocate qui allait jouer la fille de Xavier Deluc à l'écran était un personnage encore inconnu des téléspectateurs.

Pour rappel, Section de recherches se termine après quatorze ans de bons et loyaux services sur TF1. Une belle surprise est malgré tout réservée aux fans de la série puisqu'un épisode final réunira l'équipe de Bordeaux, présente pendant les sept premières saisons, et celle de Nice, au centre des saisons 8 à 14.