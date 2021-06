Ingrid Chauvin divine en robe rouge fendue, avec l'équipe de Demain nous appartient

Une véritable bombe ! Très remarquée lors de la soirée d'ouverture du 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo le 18 juin 2021, Ingrid Chauvin a enflammé le tapis rouge monégasque avec une robe rouge fendue et des escarpins couleur framboise. Lumineuse, l'actrice de 47 ans a choisi de parfaire son look avec une pochette gold rappelant à merveille sa chevelure dorée légèrement bouclée.

Ce red carpet a été l'occasion pour celle qui joue le rôle de Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient de poser avec de nombreux acteurs acteurs et actrices de TF1 comme Samy Gharbi, Alexandre Brasseur, Camille Genau et Hector Langevin. Quelques instants plus tard, plusieurs stars de la série Ici Tout Commence se sont également réunies sur le tapis rouge comme Julie Sassoust, Aurelie Pons, Terence Telle, Catherine Marchal et Clément Remiens. Un véritable événement puisque les équipes des deux séries ont pu se retrouver et prendre la pose sur le tapis rouge du Forum Grimaldi.

Outre le Président d'Honneur le Prince Albert II de Monaco qui a officiellement proclamé l'ouverture du 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo, de nombreuses autres stars étaient présentes pour cette soirée d'ouverture d'exception. Fabienne Carat, Ashley Park, Bruno Sanches, Mélanie Page , Guillaume Labbé, Déborah François et Julien Fournié ont foulé le tapis rouge tout comme les membres des Jurys Fiction et Actualités qui ont été présentés sur la scène du Grimaldi Forum : le scénariste, réalisateur et producteur suédois Måns Mårlind préside le Jury Fiction, qui compte également l'acteur français Arnaud Ducret (venu avec sa compagne), le producteur allemand Moritz Polter, l'acteur et chanteur français Joey Starr, la scénariste et réalisatrice britannique Kay Mellor et le producteur norvégien Anders Tangen.