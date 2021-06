Fabienne Carat : Dreadlocks et transparence, elle retrouve les acteurs de Plus Belle la Vie

Blonde à chapeau de cow-boy, coupe à la garçonne, long cheveux roux ou frisés auburn... Fabienne Carat a l'habitude de se transformer. L'actrice française avait déjà fait sensation dans le calendrier 2020 Osons la vie !, où elle enchaînait les looks les plus fous. La star de Section de recherches (TF1) a encore une fois prouvé qu'elle pouvait tout se permettre du côté des coiffures.

Présente vendredi 18 juin 2021 au Forum Grimaldi, à l'occasion de l'ouverture du 60e festival de la télévision de Monte-Carlo, Fabienne Carat a foulé le tapis rouge vêtue d'une longue robe noire en tulle signée Christophe Guillarmé, toute en transparence. Elle avait choisi de porter quelques dreadlocks coiffées en un chignon. Un style étonnant.

La comédienne de 41 ans, venue représenter Section de recherches, a croisé ses anciens confrères de la série Plus Belle la Vie. En effet, Léa François et Élodie Varlet ont fait sensation, toutes deux en robes fendues, aux côtés de leurs collègues David Ban et Laurent Kerusoré.

Le 8 janvier dernier, Fabienne Carat faisait ses adieux à Plus Belle la Vie après des années de bons et loyaux services. Elle faisait ainsi ses adieux à son personnage Samia Nassri, adoré des téléspectateurs. Après des travaux dans son appartement marseillais et sa vente, Fabienne Carat pourra fermer la page de sa vie de sudiste. Désormais installée à Paris avec sa soeur Carole, dans un appartement trouvé par Stéphane Plaza, la comédienne de 41 ans.

Elle est attendue dans la saison finale de Section de recherches, qui se fera en deux épisodes. Fabienne Carat dévoile également l'étendue de ses talents dans un album de 12 titres aux textes engagés. "Le prochain single s'appelle Il ne t'aime pas et parle des violences faites aux femmes", avait-elle indiqué à Télé Star Jeux en mai dernier. Pour les plus impatients, le DVD de son spectacle L'amour est dans le prêt est toujours disponible, tout comme son autobiographie Danse avec la vie (ed. Michel Lafon).