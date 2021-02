Fabienne Carat, sans maquillage et pas coiffée : photos avant/après de sa transformation

La jolie brune donne la réplique à Xavier Deluc, qui campe le capitaine Martin Bernier, et Franck Sémonin, alias le lieutenant Lucas Auriol. Et le trio fait des étincelles à l'écran ! En effet, le lancement de cette quatorzième saison de Section de recherches - la première pour Fabienne Carat - a réalisé un carton d'audience dès le 28 janvier 2021. Plus de 6,01 millions de curieux ont suivi le premier épisode du feuilleton. Un très joli chiffre qui représente 25,4% de part d'audience sur les téléspectateurs âgés de quatre ans et plus, et 19% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Les épisodes diffusés le 4 février, le 11 février et le 18 février ont toujours dépassé les 5,5 millions de téléspectateurs et ont été en tête à chaque fois.

En parallèle de Section de recherches, Fabienne Carat fourmille de projets. En effet, elle travaille sur des chansons pour un nouvel album. Son livre Danse avec la vie..., publié en mai dernier, est toujours en vente. Le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est également disponible à la vente. Enfin, cette nouvelle vie est marquée par son emménagement à Paris dans un superbe appartement dans l'ouest parisien trouvé par Stéphane Plaza et qu'elle partage avec... sa soeur Carole, son mari et leur fille Victoire (2 ans).