Fabienne Carat, son départ "étrange" et raté de Plus belle la vie : "J'ai été déstabilisée..."

Samia Nassri quitte le Mistral. Fabienne Carat et Plus belle la vie, c'est terminé. Après quinze ans dans la peau de son personnage, la comédienne de 41 ans tire sa révérence. Mais la fin de la belle Samia ne la fait pas rêver... Lors d'une interview accordée à nos confrères de Ciné Télé Revue, elle se livre sur le départ plutôt bizarre de son personnage.

Le dernier épisode où apparait Samia a été diffusé le 8 janvier 2021. La jeune femme s'est évaporée dans la nature, laissant derrière elle seulement deux lettres : une à Boher, une à leur fille Lucie. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, ni ce qu'elle va devenir... Une fin qui a déçu les fidèles du feuilleton de France 3 , et peut-être même Fabienne Carat.

"J'avoue être complètement d'accord avec le public dans le sens où c'est un départ un peu étrange. Même moi en tant qu'interprète, j'ai été déstabilisée. On a l'impression qu'ils ont été pris de court alors que j'avais prévenu de mon départ en amont. Même moi, je ne savais pas ce qui se passait quand je jouais, ce qui a été très perturbant", confie-t-elle. Finalement, elle a été "obligée de leur faire confiance" et est "restée un peu sur [sa] faim". "Il faudrait poser la question à la production, car je suis un peu coite, comme le téléspectateur", poursuit-elle.

Fabienne Carat fait une autre révélation : lorsqu'elle a annoncé son départ de Plus belle la vie, la production a essayé tant bien que mal de la retenir. "Ils m'ont gentiment proposé de belles histoires. J'ai été sincère avec eux, comme je l'ai été avec moi. J'ai ressenti le besoin de passer à autre chose, de recommencer presque une nouvelle vie, de me remettre en question", avoue la jolie brune.

Nouvelle série, nouvel appart'... Fabienne Carat change de vie

Plus belle la vie, c'est fini pour Fabienne Carat. Mais les téléspectateurs peuvent retrouver la comédienne sur TF1, dans Section de recherches. Et elle l'assure, son départ de France 3 n'a aucun rapport avec son arrivée sur la Une : "Vu le timing, on pourrait le croire mais absolument pas. En fait, j'ai tourné les deux en même temps et mes productions ont travaillé main dans la main. Nice et Marseille, ce n'est pas très loin. Ce n'est pas du tout une raison pour arrêter."

En plus de donner la réplique à Xavier Deluc et Franck Sémonin dans Section de Recherches, Fabienne Carat travaille sur des chansons pour un nouvel album. Par ailleurs, son livre Danse avec la vie..., publié en mai dernier, est toujours en vente. Le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est également disponible à la vente au prix de 14,99 euros. Enfin, cette nouvelle vie est marquée par son emménagement à Paris dans un superbe appartement dans l'ouest parisien trouvé par Stéphane Plaza et qu'elle partage avec... sa soeur Carole, son mari et leur fille Victoire (2 ans).