Fabienne Carat en coloc' avec sa soeur, mariée et maman : Stéphane Plaza a trouvé la perle rare

L'année 2021 est synonyme de renouveau pour Fabienne Carat. Pour la comédienne de 41 ans, tout change. En août dernier, elle annonçait son divorce, puis son départ de Plus belle la vie. Mais ce n'est pas tout : celle qui incarnait Samia Nassri dans le célèbre feuilleton de France 3 a définitivement quitté Marseille pour Paris, où elle s'est installée avec sa soeur Carole, son mari et leur fille Victoire (2 ans). C'est d'ailleurs grâce à Stéphane Plaza que la famille a trouvé son nouveau nid douillet.

Mercredi 20 janvier 2021, Fabienne Carat et sa soeur Carole seront à l'antenne de M6 dans Recherche appartement ou maison. Le duo fait appel à l'agent immobilier le plus connu du PAF, Stéphane Plaza. Et sa tâche ne sera pas facile : trouver un appartement avec double entrée pour que chacun ait son intimité... Mais rien n'est impossible pour l'acolyte de Karine Le Marchand !

En effet, Stéphane Plaza a réalisé le souhait de la comédienne et sa soeur. Le duo, avec le mari et la fille de Carole, a signé pour l'achat d'un superbe appartement de 150 m2 dans l'ouest parisien avec, comme demandé, deux entrées séparées, cinq chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine commune où tous se retrouvent pour les repas. Une véritable perle rare sur le marché.

Fabienne Carat et "l'importance de profiter des gens que l'on aime"

Tous sont ravis de cette nouvelle vie. "C'est une envie que l'on avait déjà avant le premier confinement, vécu ensemble, avec son mari et ma nièce. Et puis, cette situation nous a confortées : on a pris conscience que la vie file et qu'il est important de profiter des gens que l'on aime, raconte Fabienne Carat dans Télé 7 Jours. Nous sommes aussi très branchées déco. D'où l'achat de cet appartement divisible, chacun pouvant être autonome tout en étant très proches. Aujourd'hui, je renais telle une chenille qui se transforme en papillon."

Et tous ces nouveaux changements dans sa vie, la jolie brune les prend avec philosophie. "Cela devait être écrit, confie-t-elle, toujours auprès de Télé 7 Jours. Est venu ce besoin de vivre autrement, de repartir de zéro, après quinze ans passés dans les trains entre Paris et Marseille, à ne dormir que quatre heures par nuit. Le cap des 40 ans, mon autobiographie, où je me débarrassais du poids de certaines choses, cela aussi a pu jouer, inconsciemment. Tout s'est fait en même temps, c'était mon chemin de vie."

Plus belle la vie, c'est fini... Place à Section de Recherches

Nouvel appartement avec sa soeur Carole et sa petite famille, mais aussi nouveau rôle. Dès le 28 janvier 2021, Fabienne Carat donnera la réplique à Franck Sémonin et Xavier Deluc dans Section de recherches sur TF1. Par ailleurs, son livre Danse avec la vie..., publié en mai dernier, est toujours en vente. Le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est également disponible à la vente au prix de 14,99 euros. Enfin, Fabienne Carat travaille sur des chansons pour un nouvel album.

Rendez-vous mercredi 20 janvier 2021 dès 21h05 sur M6 afin de suivre la centième de Recherche appartement ou maison, avec Stéphane Plaza, Fabienne Carat et sa soeur Carole.

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.