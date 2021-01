Fabienne Carat, divorcée, vit avec sa soeur, mariée et maman : "Ça s'est fait tout naturellement"

C'est une nouvelle vie qui s'offre à Fabienne Carat. Celle qui incarnait Samia Nassri dans Plus belle la vie a quitté le célèbre feuilleton de France 3. Dans la foulée, la jolie brune annonçait son divorce. Aujourd'hui, elle refait sa vie à Paris, loin du Mistral, avec de nouveaux colocataires. Auprès de nos confrères du magazine Gala, la comédienne de 41 ans se livre.

C'est avec sa soeur Carole, de deux ans et demi sa cadette, le mari de celle-ci et leur petite fille Victoire (2 ans) que Fabienne Carat s'est installée. Tout a commencé lorsque l'actrice a rompu avec son ex-époux. Célibataire, elle avait trouvé refuge chez sa soeur, jeune mariée et maman. "Et puis, nous avons vécu tous ensemble le premier confinement et l'idée d'acheter un plus grand appartement ensemble, de vivre en communauté a fait son chemin, petit à petit. Tout naturellement. Les derniers mois ont validé notre entente", raconte Fabienne Carat pour qui cette décision de vivre à quatre s'est "imposée". Carole et son mari, déjà papa de deux garçons avant l'arrivée de Victoire, sont eux aussi conquis par l'idée.

La petite famille fait alors appel à l'agent immobilier le plus célèbre du PAF, Stéphane Plaza. Dans un numéro inédit de Recherche appartement ou maison, il leur trouve la perle rare. Un appartement de 150 m2 dans l'ouest parisien avec deux entrées séparées, cinq chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine commune où tous se retrouvent pour les repas. Une belle entente dans cette vie de famille atypique.

Fabienne Carat "met des paillettes" dans la vie de sa soeur

Dans cette colocation, chacun y trouve son compte. "C'est sûr, Fabienne met des paillettes dans notre quotidien", lance Carole. De son côté, la comédienne commence une nouvelle vie. "Pendant quinze ans, j'ai multiplié les allers-retours entre Marseille et Paris. Arrêter Plus belle la vie était une nécessité. J'avais envie de me poser et de profiter pleinement de Paris", lance-t-elle, assurant avoir le "sentiment de repartir à zéro".

En réalité, Fabienne Carat n'a jamais quitté les rails. Dès le 28 janvier 2021, elle donnera la réplique à Franck Sémonin et Xavier Deluc dans Section de recherches sur TF1. Son livre Danse avec la vie..., publié en mai dernier, est toujours disponible à la vente. Le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 14,99 euros. Enfin, Fabienne Carat travaille sur des chansons pour un nouvel album.

La centième de Recherche appartement ou maison avec Fabienne Carat sera diffusée à 21h05 sur M6 mercredi 20 janvier 2021.

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 14 janvier 2021.