Fabienne Carat annonce son divorce : "Je lui rends un peu sa liberté"

Dans le magazine Télé Star, numéro qui sera en kiosques le lundi 17 août 2020, Fabienne Carat fait des confidences inattendues et une annonce choc : son mari et elle ont divorcé dans la plus grande discrétion.

La femme de 40 ans a confié : "Nous avons divorcé avec Xavier." En faisant cette annonce, Fabienne Carat lui "rend un peu sa liberté". "Pour qu'il n'ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée", ajoute-t-elle. Fabienne Carat, qui était mariée depuis 2013, a ensuite déclaré que cette décision "a été prise d'un commun accord".

Au top de sa carrière avec Plus belle la vie, son calendrier, son autobiographie (Danse avec la vie), son one-woman show, son émission sur internet et son rôle dans la prochaine saison de Sections de Recherches, Fabienne Carat n'est pas accablée par l'échec de son mariage. "J'ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif", conclut-elle.

Fabienne Carat est une femme discrète. Elle a peu parler de son mariage ces dernières années. Néanmoins, en 2015, elle avait déclaré à Closer : "Le mariage m'a apporté à 35 ans un épanouissement supérieur à celui que j'avais déjà à 30 ans, un apaisement incroyable ! Je n'ai plus peur de rien."

En 2019, elle avait fait de nouvelles confidences sur son union : "Quand on décide de se marier, on a des rêves plein la tête. Mais une fois qu'on découvre tout ce qu'il y a derrière, comme ce notaire qui nous ramène à la réalité avec des sujets très crus comme l'argent, la mort, les assurances, la séparation, etc. Ce sont des choses qu'on peut vivre violemment."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Fabienne Carat dans le magazine Télé Star en kiosques le 17 août 2020.