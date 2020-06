Fabienne Carat interviewée par sa soeur Carole : confidences et nouveau projet

Fabienne Carat n'arrête plus de se lancer dans de nouveaux projets. Après avoir sorti son calendrier, puis une autobiographie (Danse avec la vie), s'être produite sur scène avec son one-woman show et avoir dévoilé ses talents de chanteuse, la star de Plus belle la vie lance son émission sur internet. Une grande annonce faite pour le plus grand bonheur de ses fans.

La célèbre Samia Nassri dans PBLV a fait des confidences sur son compte Instagram, le 22 juin 2020. Tout d'abord en postant une vidéo de plusieurs minutes. Dans celle-ci, on peut voir un générique d'émission qui s'appelle 100% Carat, Restons connectés. Et à l'animation, on retrouve sa soeur Carole, décoratrice d'intérieur qui s'est lancée il y a peu sur YouTube. Invitée du jour, Fabienne Carat évoque pour ce premier numéro les séances de dédicaces de son livre qui ont été annulées et le monde de la fiction. Petit détail qui a son importance, les deux soeurs, qui sont très proches, portent la même robe rose.

En commentaire de l'extrait vidéo de cette émission que l'on peut retrouver sur YouTube sur la chaîne officielle de Fabienne Carat, la comédienne explique ce projet : "En cette période post-confinement, les temps ont déjà changé, notre époque restera peut-être marquée pour certains à tout jamais. Alors soyons innovants, créatifs et imaginatifs. De nombreux secteurs ont été impactés, n'hésitez pas à me laisser vos expériences en commentaire. Dans le milieu de l'audiovisuel, certains pôles d'écriture ont été arrêtés, de nombreux secteurs de la communication ferment... Concernant la sortie de mon livre, Danse avec la vie, un projet qui compte énormément pour moi, car il retrace les quarante premières années de ma vie, les dédicaces et la promo ont été suspendues. Mais pour ceux qui ont déjà lu ma bio, vous aurez compris que je ne me laisse pas abattre et que je ne vous oublie pas. Pour pallier tout ça, j'ai donc inventé les dédicaces électroniques personnalisées accompagnées de rencontres 'virtuelles' grâce à nos RDV en LIVE du jeudi soir de 19h à 20h. J'ai ainsi trouvé le moyen de vous remercier et aussi d'échanger avec vous, lecteurs, sur votre vécu ou des expériences similaires aux miennes. J'ai ensuite eu l'idée de créer notre propre WEB ÉMISSION 100% CARAT pour répondre aux questions de tous ceux qui n'ont pas pu passer sur le LIVE."