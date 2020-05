Fabienne Carat : sa soeur Carole lance sa chaîne YouTube en plein coronavirus

Ce lundi 11 mai 2020 est une date importante pour deux raisons du côté du Fabienne Carat. D'abord, car elle représente le début du déconfinement en France, mais aussi, et surtout, car il s'agit de l'anniversaire de sa soeur cadette, Carole.

Les deux femmes étant très complices dans la vie de tous les jours, c'est donc tout naturellement que la vedette de Plus belle la vie lui a témoigné tout son amour à travers une tendre publication Instagram. "Joyeux anniversaire à la meilleure des soeurs @carole_carat !!!", a-t-elle entamé son message en légende d'une "photo dossier" datant de plus de quinze ans. Fabienne Carat explique qu'à cette époque, elle ne s'était pas encore fait un nom dans le milieu du petit écran alors que sa soeur était sur le point de la rejoindre à Paris pour y suivre un stage. "Quand tu es née, tu as été le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire ! Une petite soeur... un bébé, une camarade de jeu, une amie, mon acolyte, un exemple. MA soeur, on a été élevées un peu comme des jumelles, la vie nous a parfois séparées, les moments difficiles nous ont toujours ressoudées. Tu as toujours été d'un indéfectible soutien. Tu es une des plus belles personnes que je connaisse, sûre, drôle, forte, secrète, talentueuse." Fabienne Carat est d'autant plus reconnaissante pour sa soeur que celle-ci lui a offert le bonheur d'être tata. "Une sacrée date pour une très sacrée nouvelle vie", conclut-elle cet hommage.

Mais qui est Carole Carat ? Avant la période de confinement, la comédienne ne s'épanchait que très peu sur sa vie de famille. Depuis, on en sait davantage sur la jolie blonde âgée de 38 ans. Le duo a même témoigné de sa relation fusionnelle lors de son passage dans Tous en cuisine sur M6. Plus jeune de trois ans, Carole Carat ne s'est pas dirigée vers les arts à l'image de son aînée. En effet, elle s'est davantage passionnée pour la décoration d'intérieur. Son compte Instagram regorge d'ailleurs de conseils précieux pour aménager son lieu de vie. Une attitude qui s'est amplifiée avec l'épidémie de coronavirus. "Je vous offre des idées pour améliorer votre espace de vie afin de vous rendre cette période de confinement plus agréable", expliquait-elle il y a encore quelques jours. Face à la situation, elle a même décidé de lancer sa chaîne YouTube il y a deux semaines. Pour l'heure, seules cinq vidéos apparaissent sur la plateforme grâce auxquelles ont peu toutefois déjà découvrir un tuto bricolage, mais aussi d'impressionnants avant/après tirés de ses interventions chez des clients.